У Польщі жінка напала на 13-річну українку через національність

У польському місті Седльце 41-річна місцева мешканка напала на 13-річну дівчинку з України після того, як почула, що дитина розмовляє українською.

Жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Почувши українську мову, вона почала ображати дівчинку через її національність, а згодом схопила дитину за волосся та почала тягати її, повідомила поліція Мазовецького воєводства.

Про напад поліції повідомила мати потерпілої. Правоохоронці переглянули записи камер відеоспостереження та встановили особу нападниці. Жінку затримали й допитали. Під час допиту вона не змогла пояснити свої дії. Прокуратура обрала їй запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду. Також нападниці заборонили наближатися до дівчинки ближче ніж на 50 метрів.

За напад та образи на ґрунті національної приналежності жінці може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомляло раніше ForUa, скандальному польському гіду хочуть заборонити в’їзд до України через українофобські заяви.