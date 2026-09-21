В Україну повернули ще п’ятьох дітей з ТОТ Херсонщини

З тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну Україні територію повернули ще п’ятьох дітей. Про це повідомив у Фейсбуці начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Ще п’ятеро дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини повернулися на підконтрольну Україні територію. Це троє хлопчиків та дві дівчинки віком від 10 до 17 років», - ідеться в повідомленні.

За словами Прокудіна, серед врятованих - двоє підлітків, 17 та 14 років, які пережили постійний тиск, погрози та пропаганду з боку російських загарбників.

«17-річного хлопця через погрози родині змусили ходити до окупаційної школи. До будинку регулярно вривалися озброєні російські військові, проводили обшуки та перевіряли телефони й техніку. У 16 років його змусили підписати повістку до військкомату», - додав він.

Також начальник ОВА зазначив, що родині 14-річного хлопця погрожували забрати його до дитячого будинку, якщо він не відвідуватиме російську школу.

«Там підліток щодня стикався з російською пропагандою, а російські військові агітували дітей ставати операторами бойових дронів», - підкреслив Прокудін.

Зараз, за його словами, усі п’ятеро дітей перебувають у безпеці та проходять реінтеграцію в центрах «Надії та відновлення», де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами та необхідну турботу.

Повернення відбулося в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA за сприяння благодійної організації Save Ukraine.

Зазначається, що з початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути вже 190 дітей.