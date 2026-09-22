ЄС не може продовжити санкцій проти РФ

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) провів засідання в Брюсселі зранку 22 вересня, і не зміг прийняти рішення щодо продовження санкцій за порушення територіальної цілісності та суверенітету України, відтермінувавши спробу голосування за письмовою процедурою.

"Coreper зібрався на засідання сьогодні зранку, щоб обговорити продовження санкційних списків. Згоди не було досягнено. Ірландське головування прийняло рішення продовжити час голосування за письмовою процедурою", – повідомило одне з джерел.

Голосування триватиме до 15:00 за київським часом, повідомляє "Європейська правда".

Спробу прийняти компромісне рішення щодо письмової процедури було розпочато ввечері 21 вересня.

Ірландія, за підтримки найвпливовіших держав ЄС, запропонувала компроміс: продовжити санкційний режим за порушення територіальної цілісності та суверенітету України (т.зв. "санкції проти Путіна") відразу на тридцять шість місяців (а не шість, як зазвичай) в обмін на вилучення зі списків Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.Вилучення двох російських олігархів – вимога Словаччини і Франції. Париж наполягає на вилученні лише кандидатури Усманова.

Фото: росзмі.