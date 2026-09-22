У Києві кілерка фсб готувала замах на лідера однієї з українських громадських організацій

Контррозвідка СБУ запобігла ще одному резонансному вбивству, яке на замовлення фсб рф мало відбутися в Україні.

У Києві затримано агентку рф, яка отримала завдання ліквідувати російського опозиціонера, який наразі очолює одну із загальноукраїнських громадських організацій, повідомляє СБУ.

Кілерка мала застрелити активіста з бойового пістолета із засідки біля одного зі столичних спортзалів, де він працює тренером із кікбоксингу.



У такий спосіб рф сподівалася вбити російського опозиціонера, який з 2022 року воював за Україну – спочатку на Київщині, а потім – на Східному фронті.



Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали фігурантку поблизу спорткомплексу, коли вона проводила дорозвідку місцевості, щоб обрати вогневу позицію для замаху.



Замовлення фсб виконувала завербована ворогом безробітна мешканка тимчасово окупованого Мелітополя.



Російські спецслужбісти залучили жінку до співпраці в обмін на «закриття» справи щодо незаконного зберігання наркотиків.



Завербована агентка пройшла курс підготовки на базі місцевої «філії» фсб, де її навчали заходам конспірації, орієнтуванню на місцевості та стрільбі з вогнепальної зброї.



Після завершення тренувань кілерку переправили до Житомира транзитом через територію Білорусі, а потім вона прибула до Києва.



У столиці фігурантка регулярно змінювала адреси готелів. Також, виходячи з номера, вона залишала позначку на дверях для виявлення можливого перебування сторонніх осіб у приміщенні.



Згодом агентка отримала від куратора з рф координати схрону у лісопарковій зоні столиці, де забрала пістолет із набоями.



Контррозвідники СБУ виявили зброю під час обшуку в готельному номері затриманої. У неї вилучено смартфон, з якого вона контактувала з куратором від фсб. Його особу вже встановлено Службою безпеки.



Слідчі СБУ повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.