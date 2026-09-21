На війні у віці 62 років загинув співзасновник УНА-УНСО та колишній політв’язень Микола Карпюк

На фронті загинув український громадський і політичний діяч, співзасновник УНА-УНСО та колишній політв’язень Кремля Микола Карпюк. Йому було 62 роки.

Про загибель Карпюка 20 вересня повідомили політик Артур Палатний, громадський діяч Юрій Гончаренко, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун та інші. За даними повідомлень, Карпюк загинув 19 вересня під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

«Загинув Микола Карпюк... Втрата, яку неможливо виміряти чи описати словами. Людина, яка все життя присвятила Україні, яка ніколи не гналася за славою, грошима чи посадами. Людина, яка витримала катування в російській тюрмі», — написав Юрій Гончаренко.

Віктор Ягун зазначив, що Карпюк був людиною, для якої Україна була не словами, а частиною життя. За його словами, Карпюк залишався прямим, принциповим і небайдужим попри важкі випробування, які випали на його долю.

Артур Палатний також повідомив про загибель Карпюка та зазначив, що знав його особисто. Він назвав його людиною, яка присвятила життя боротьбі за Україну.

Член УНА-УНСО Ігор Мазур написав таке: «Покликав Сашко Миколу до себе... Вчора в день народження Сашка "Білого" від ворожого дрона загинув Микола Карпюк. Двоє рівенчан, обидва були в Проводі УНА-УНСО ще з 1990--х. Краще згинути вовком, ніж жити псом!»

Микола Карпюк був одним із керівників та співзасновників УНА-УНСО. Він брав участь в акції «Україна без Кучми», Помаранчевій революції та Революції гідности. Після Революції гідности був заступником керівника політичного блоку «Правого сектору».

У березні 2014 року Карпюка затримали в Росії. У травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив його до 22,5 року позбавлення волі. Російська сторона звинуватила Карпюка та Станіслава Клиха у вбивстві російських військових під час першої чеченської війни 1994–1995 років.

Карпюк заперечував свою участь у бойових діях у Чечні. Під час судового процесу він і Клих заявляли, що свідчення з них вибивали під тортурами. Російський суд не надав доказів, які підтверджували б перебування Карпюка та Клиха в Чечні в зазначений період.

7 вересня 2019 року Карпюк повернувся в Україну в межах обміну утримуваними особами між Україною та Росією у форматі 35 на 35. Серед звільнених тоді українців були також Олег Сенцов, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Клих, Павло Гриб та 24 військовополонені моряки.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Карпюк долучився до Сил оборони України. 19 вересня 2026 року він загинув на фронті.