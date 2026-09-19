Туск: втрати України сягають 27 тисяч військових на місяць на тлі нової тактики Росії

Україна щомісяця втрачає близько 27 тисяч військовослужбовців - загиблих і поранених. Таку оцінку, посилаючись на інформацію від українських партнерів, озвучив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пов’язавши зростання втрат зі зміною російської тактики та масовим застосуванням реактивних безпілотників, передає Польське радіо.

Виступаючи в польському Сеймі 17 вересня, Туск заявив, що в останні місяці Росія почала масово використовувати новий тип дронів. За його словами, реактивні безпілотники відрізняються значно більшою швидкістю і можуть працювати на великій висоті перед ударом по цілі.

Прем’єр Польщі зазначив, що українській стороні стає складніше протистояти цій загрозі. На цьому тлі, за інформацією, яку Варшава отримала від українських партнерів, щомісячні втрати сягають приблизно 27 тисяч загиблих і поранених військовослужбовців. Туск назвав цей показник найвищим за час війни.

Росія посилює удари по інфраструктурі

За словами Туска, Москва прагне завдавати ударів не лише по військових об’єктах, а й по економічній та логістичній інфраструктурі України.

Польський прем’єр попередив про можливе посилення інтенсивності атак на українські міста, склади та залізничну інфраструктуру. За його оцінкою, метою російської кампанії є створення серйозних проблем із постачанням та транспортним сполученням напередодні зими.

Туск також заявив про ризик того, що російські ракети або безпілотники можуть опинитися на території країн НАТО та завдати шкоди. За його словами, Москва в такому випадку може представити те, що сталося, як випадковий інцидент.

На тлі останніх атак Польща вже посилює заходи безпеки на кордоні з Україною. 17 вересня Туск також повідомив про приєднання Польщі до коаліції з розробки нового засобу протиракетної оборони спільно з Україною та іншими партнерами.

Туск не очікує швидкого припинення вогню

Окремо польський прем’єр висловився щодо перспектив переговорів. За його словами, Росія, згідно з інформацією, якою володіє польський уряд, не зацікавлена у серйозних переговорах про припинення вогню щонайменше до кінця зими. Туск заявив, що Москва розраховує використати зимовий період для посилення тиску на Україну, зокрема за рахунок ударів по транспортних маршрутах, прикордонній та енергетичній інфраструктурі.