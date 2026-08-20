Скандальному польському гіду хочуть заборонити в’їзд до України через українофобські заяви

Польський екскурсовод, який позиціонує себе як ліцензований гід по Кракову та Львову, потрапив у центр скандалу через допис у Facebook із образливими висловлюваннями на адресу українців. В організації «Україна Інкогніта» вважають, що людині з такими поглядами не має бути дозволено працювати з туристами у Львові, повідомляє ForUA.

На висловлювання чоловіка звернув увагу дослідник історії Львова та гід Борис Тинка.

У своєму дописі Dominik Domikus Wojas назвав українців образливим словом і заявив, що червоно-чорні прапори хотів би бачити лише на їхніх могилах.

Ця публікація викликала обурення серед користувачів польського сегмента Facebook. Зокрема, коментатори критикували автора за ксенофобські висловлювання та мову ворожнечі й ставили під сумнів можливість його роботи екскурсоводом у Львові.

В «Україні Інкогніті» заявили, що випадок викликає особливе занепокоєння, оскільки йдеться про людину, яка, за її власним представленням, працює з туристами у Львові.

«Це вже не звичний побутовий шовінізм, а пряма зневага й відверте розпалювання ненависті до громадян країни, на теренах якої цей персонаж заробляє гроші», – заявили автори допису.

Окремо вони звернули увагу на зображення, яке Wojas використовує як аватар. На ньому, за даними організації, зображений Меморіал львівських орлят на Личаківському цвинтарі, поверх якого нанесено карту Польщі з територіями Галичини та Волині, позначеними як польські землі. Також на зображенні є напис польською мовою: «Тут моє місце. Польща – моя Батьківщина».

В «Україні Інкогніті» вважають, що така символіка може свідчити про територіальні претензії автора до України та його неприйняття українського суверенітету.

Автори публікації закликали з’ясувати, чи має Wojas право працювати ліцензованим гідом у Львові та за яких обставин він отримав відповідний дозвіл.

Також вони поставили питання щодо можливості його в’їзду в Україну та закликали компетентні органи дати оцінку його публічним висловлюванням.

Водночас наведені твердження щодо статусу гіда, наявності в нього української ліцензії та законності перетину ним українського кордону потребують окремої перевірки компетентними органами.