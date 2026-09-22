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Війна

Сил оборони уразили два важливі НПЗ

Сил оборони уразили два важливі НПЗ

В ніч на 22 вересня підрозділи Сил оборони України уразили два важливі об'єкти нафтопереробної галузі держави-агресора Росії.

У Самарі було вражено Куйбишевський нафтопереробний завод. На території підприємства виникла масштабна пожежа, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Куйбишевський НПЗ – одне з найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи РФ, що входить до структури ПАТ "НК "Роснефть". Потужність переробки становить близько 7 млн. тонн нафти на рік. Завод виробляє бензини, дизельне пальне, мазут та понад 30 видів іншої нафтопродукції.

В Уфі, Республіка Башкортостан, РФ, уражено нафтопереробний завод "Башнефть-УНПЗ", зафіксовано пожежу на території підприємства.

Потужність переробки "Башнефть-УНПЗ" становить близько 7,5 млн. тонн нафти на рік. Підприємство здійснює глибоку переробку нафти та виробляє бензини, дизельне й котельне паливо, скраплені гази, сірку та іншу нафтопродукцію.

Продукція обох НПЗ використовується для забезпечення потреб армії РФ.

Фото: Генштаб ЗСУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЗСУНПЗвійнаГенштабокупанти
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