Зеленський відповів на заяву Трампа, що РФ втратила контроль над виробництвом дизпального

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на заяву президента США Дональда Трампа про втрату Росією контролю над виробництвом дизпального вкотре підтвердив готовність Києва до деескалації та мирного врегулювання за наявності подібного прагнення у Москви. Про це український лідер написав у соцмережі X.

«Дійсно, цю російську війну проти України та проти здорового глузду необхідно припинити», - написав Зеленський.

Він наголосив на наслідках повномасштабної війни, кожен рік якої додає дедалі більше проблем, і підкреслив, що Україна завжди прагнула миру.

«Ми вже висунули десятки дипломатичних пропозицій щодо того, як гідно завершити цю війну, гарантувати безпеку та запобігти новим російським вторгненням. Наразі триває діалог із президентом Трампом та США. На розгляді також ідеї щодо наближення миру, починаючи з рішучих кроків з деескалації. Енергетичний сектор України, її критична інфраструктура та наш експорт продовольства мають перестати бути цілями для Росії, і це приведе до відповідних кроків з деескалації з нашого боку. Рішення можливі», - наголосив український лідер.

Зеленський підкреслив, що українська сторона готова працювати над цим і обговорювати це з партнерами на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Він подякував «усім, хто допомагає» мирному процесу.

«Більше не буде так, що страждає лише країна, на яку напали. Характер війни зараз такий, що агресор також зазнає втрат. Технології роблять це можливим. Сила лідерства країн може і повинна забезпечити деескалацію, безпеку та мир», - наголосив президент України.

Як повідомляв ForUA, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила контроль над виробництвом дизельного пального через війну проти України. Він також укотре закликав припинити «цю безглузду й нескінченну війну проти України».