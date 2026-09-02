Законопроєкт про санкції проти Росії опинився під загрозою провалу в Палаті представників США

Законопроєкт про запровадження санкцій проти торговельних партнерів Росії, який раніше підтримав Сенат США, ризикує не пройти Палату представників, повідомляє Politico.

Документ був запропонований покійним сенатором Ліндсі Гремом. Менш як місяць тому Сенат проголосував за його ухвалення — 86 сенаторів підтримали законопроєкт, 11 виступили проти.

Однак у Палаті представників документ зіткнувся із серйозними перешкодами. За даними Politico, демократи висловлюють значний спротив, частина республіканців не демонструє достатнього ентузіазму, а політичний імпульс, пов’язаний із вшануванням пам’яті Грема, поступово згасає.

Більше того, керівництво Республіканської партії не включило законопроєкт до переліку документів, які планують винести на голосування цього тижня. Голова Комітету з питань регламенту Палати представників Вірджинія Фокс заявила, що наразі не знає, чи буде документ розглянутий. «Ми щойно повернулися із засідання голів комітетів, і ніхто про це не згадував», — сказала вона. На запитання, чи може законопроєкт пройти через її комітет перед винесенням на пленарне засідання, Фокс відповіла: «Я не маю уявлення. Ніхто про це не говорить».

Спікер Палати представників Майк Джонсон також визнав, що просування документа буде складним. Водночас він не підтвердив, чи винесуть законопроєкт на голосування після його підтримки Сенатом. «Побачимо. Ми завжди послідовно займали жорстку позицію щодо Росії. Тож подивимося, що буде далі», — заявив Джонсон.

Водночас частина республіканців закликає не відкладати ухвалення документа до завершення роботи Конгресу перед передвиборчою кампанією. Конгресмен-республіканець Дон Бекон наголосив, що провал законопроєкту стане серйозною помилкою. «Я вважаю, що ухвалити законопроєкт про санкції дуже важливо. Не зробити цього — це провал», — сказав він.

Водночас і серед демократів є противники документа. Конгресмен Бред Шнайдер заявив, що виступає проти розширення повноважень виконавчої влади у сфері санкцій. «Я проти надання виконавчій владі додаткових повноважень, які ще дуже давно були справедливо віднесені до компетенції законодавчої влади», — пояснив він.

Друга за рангом демократка Палати представників Кетрін Кларк також висловила занепокоєння щодо законопроєкту. За її словами, демократи оцінюватимуть документ у разі його винесення на голосування, однак вважають проблематичним надання президенту додаткових повноважень.

Таким чином, попри переконливу підтримку в Сенаті, доля санкційного законопроєкту в Палаті представників залишається невизначеною. Його подальше просування залежатиме від того, чи зможуть прихильники документа подолати опір частини демократів та відсутність активної підтримки серед республіканців.

Як повідомляло раніше ForUa, демократи поставили на паузу санкції проти Росії.