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Санкції проти Росії винесуть на фінальне голосування у Конгресі США

Санкції проти Росії винесуть на фінальне голосування у Конгресі США

Палата представників США схвалила процедурний крок для розгляду законопроєкту про санкції проти Росії. Фінальне голосування щодо документа заплановане на 16 вересня. За відповідний регламент розгляду законопроєкту проголосували 214 конгресменів, 211 виступили проти.

Спочатку для ухвалення процедурного рішення не вистачало голосів. Проти виступили, зокрема, республіканці Енді Гарріс, Тім Берчетт і Ральф Норман. Водночас демократи Джаред Голден та ще один законодавець підтримали документ.

Після того як Палата представників затвердила порядок розгляду, конгресмен Майкл Маккол заявив, що 16 вересня вестиме дебати щодо остаточного ухвалення законопроєкту про санкції, який пов'язують із сенатором Ліндсі Гремом.

Співавтор документа, сенатор Річард Блюменталь, після голосування звернувся до української громади. Він заявив, що не припинятиме домагатися того, щоб Україна стала захищеною та вільною державою. За словами Блюменталя, запропоновані санкції мають посилити тиск на російську військову машину.

Як повідомляло раніше ForUa, дипломати ЄС знову не змогли затвердити індивідуальні санкції проти РФ.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

санкції проти РФголосуванняКонгресРічард Блюменталь
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