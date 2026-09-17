ЄС готує санкції проти 1576 осіб та компаній РФ

Європейська служба зовнішніх дій (EEAS) представила державам-членам ЄС пропозицію щодо нового пакета індивідуальних санкцій проти російського військово-промислового комплексу. Йдеться про 1576 нових фізичних та юридичних осіб.

Пропозицію представили під час засідання Комітету постійних представників країн ЄС (COREPER). За даними джерел, до нового санкційного списку увійшли особи та компанії, які пов'язані з російською «оборонкою» та, за оцінкою ЄС, підтримують агресію Росії проти України. Новий пакет має доповнити чинний санкційний список Євросоюзу щодо порушення територіальної цілісності та суверенітету України.

У разі затвердження це буде найбільше одноразове розширення санкційного списку в межах відповідного режиму ЄС, який діє з 2014 року.

Наразі пропозицію має опрацювати робоча група Ради ЄС. Після технічного аналізу пакет знову розглянуть постійні представники держав-членів, після чого його можуть винести на подальше затвердження.

Як повідомляло раніше ForUa, ЄС готує рекордне розширення санкцій проти Росії.