На Полтавщині зареєстрували землетрус магнітудою 4,2 за шкалою Ріхтера

22 вересня у Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 4,2 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Землетрус зареєстрували о 12:49 за київським часом у Мачухівській громаді Полтавського району. Осередок землетрусу залягав на глибині 3 км.

За класифікацією землетрусів, його віднесли до сильно помірних.

Останніми місяцями землетруси фіксували і в інших регіонах України. Увечері 19 вересня у Хмельницькій області зареєстрували землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера.

15 вересня землетрус магнітудою 2,5 зафіксували у Мукачівському районі Закарпатської області.

17 травня у Полтавській області, неподалік Диканьки, зареєстрували землетрус магнітудою 2,6.

8 травня землетрус магнітудою 2,0 зафіксували поблизу міста Виноградів Берегівського району Закарпатської області.