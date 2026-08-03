Демократи поставили на паузу санкції проти Росії

Розгляд санкційного законопроєкту проти Росії в Сенаті США загальмував через суперечки щодо додаткових тарифних повноважень президента Дональда Трампа. Попри широку двопартійну підтримку санкцій, демократи виступають проти положення, яке, на їхню думку, дає главі держави надто великі можливості самостійно запроваджувати мита, повідомляє The Washington Times.

Документ, відомий як законопроєкт про санкції проти Росії, підтримали понад 80 сенаторів, тоді як проти висловилися лише 12. Однак його ухвалення затримується через дискусію навколо пункту, який дозволяє президенту США запроваджувати високі тарифи для найбільших покупців російських нафти та газу. Сенаторка-демократка Елізабет Воррен заявила, що надання Трампу таких повноважень створює ризик їхнього вибіркового застосування. "Надання йому тарифних повноважень, які відкривають можливість грати в гру "вгору-вниз, карати друзів, нагороджувати ворогів", погано підходить для тиску на Путіна", – сказала вона.

Єдиним республіканцем, який виступив проти законопроєкту, став Ренд Пол. За його словами, запропоновані мита можуть фактично означати підвищення податкового навантаження на сотні мільярдів доларів.

Щоб зменшити критику, автори документа внесли зміни до тарифної частини. Вони запропонували не застосовувати нові мита до країн, які закуповують менш ніж 15% російського газового експорту. Таким чином планують убезпечити європейських союзників США. Втім, це не усунуло заперечень. Ренд Пол разом із демократом Роном Вайденом підготували поправку, яка повністю виключає тарифне положення із законопроєкту.

Критика лунає і в Палаті представників. Представники Демократичної партії заявляють, що документ фактично розширює повноваження президента, а не створює жорсткий механізм санкцій проти Росії. Лідер демократів у Палаті представників Грегорі Мікс наголосив, що остаточне рішення щодо запровадження санкцій повністю залежатиме від президента, який раніше неодноразово допускав можливість послаблення обмежень щодо Москви. Попри це, частина демократів готова підтримати законопроєкт. Сенатор Кріс Мерфі заявив, що хоча його непокоїть розширення тарифних повноважень президента, підтримка України є важливішою.

Водночас лідер демократів у Сенаті Чак Шумер застеріг, що можливе зловживання новими інструментами може зашкодити як репутації США, так і самому президенту.

За інформацією видання, керівництво Сенату зараз шукає компроміс, який дозволить ухвалити законопроєкт ще цього тижня, до початку місячної перерви в роботі Конгресу.поставили на паузу санкції проти Росії через Трампа

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