Ліонель Мессі завершив кар'єру у збірній Аргентини

39-річний футболіст Ліонель Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини. Про це він повідомив 31 серпня у соцмережах, через понад 20 років після дебюту за національну команду.

Мессі зізнався, що рішення залишити збірну далося йому нелегко, але після тривалих роздумів він зрозумів, що настав час закрити цей етап кар'єри. За словами футболіста, смерть його батька Хорхе Мессі, який помер у серпні, остаточно переконала його в цьому рішенні.

Після цього часу, який минув від фіналу, багато про це думаючи, хочу повідомити всім, що я йду зі збірної… Це рішення завдало болю і болить у душі, але я розумію, що настав час. Клянуся вам, я завжди віддавав усе, не лише в останні роки, коли ми все виграли, а й до цього, і завжди боровся та віддавав усе за цю футболку, щоб дарувати вам радість і змушувати вас пишатися тим, що ви аргентинці, через футбол. Залишилося мало часу, і етапи поступово завершуються, а цей етап завдає мені великого болю. Я люблю, любив і завжди любитиму бути у збірній. Я виклався весь, у мене вже нічого не залишилося, що я можу віддати, до того ж позаду приходять дуже сильні хлопці, які заслуговують бути там.

Востаннє Мессі представляв Аргентину на чемпіонаті світу 2026 року. Аргентинці вдруге поспіль дійшли до фіналу мундіалю, однак поступилися Іспанії з рахунком 0:1 у додатковий час. Саме після цього матчу Мессі почав остаточно обмірковувати завершення міжнародної кар'єри. Він зазначив, що свій текст про прощання написав ще 21 липня, через два дні після фіналу.

На чемпіонаті світу 2026 року 39-річний форвард забив вісім голів і віддав чотири результативні передачі. За кількістю голів він став другим найкращим бомбардиром турніру після Кіліана Мбаппе, який відзначився десять разів.

Напередодні ми розповідали, що футбольна асоціація Аргентини хоче подати до суду через хвилю брехні та критики в соцмережах проти Ліонеля Мессі та інших гравців після чемпіонату світу.

Мессі дебютував за збірну Аргентини у серпні 2005 року. За понад два десятиліття він став її рекордсменом за кількістю матчів і забитих м'ячів. На його рахунку 207 поєдинків та 125 голів.

Разом зі збірною Мессі виграв Кубок Америки 2021 та 2024 років, а у 2022 році привів Аргентину до перемоги на чемпіонаті світу в Катарі. У його міжнародному доробку також фінали чемпіонатів світу 2014 та 2026 років.

Прощаючись зі збірною, футболіст подякував уболівальникам, родині, тренерам, партнерам по команді та керівникам, з якими працював протягом кар'єри.

Дякую за всю любов протягом цих 20 років. Я дуже сумуватиму за тим, як чув вас зсередини. Тепер я буду одним із вас, завжди підтримуватиму й уболіватиму ззовні, у хороші часи та ще більше у погані. Дякую моїй родині за те, що завжди була поруч, за те, що супроводжувала мене в цій прекрасній, але складній подорожі. Дякую кожному тренеру, партнеру по команді та керівнику, з яким мені довелося все це розділити. Я забираю із собою незабутні спогади та моменти. Я йду зі спокоєм і гордістю від того, що разом із моїми партнерами по команді подарував вам моменти, про які ми мріяли. Було божевіллям пережити все це разом із вами. Я люблю вас! Дякую Богу за те, що зробив мене аргентинцем. Вперед, Аргентино! Ці слова я написав 21 липня, через два дні після фіналу. Сьогодні, після того, що сталося з моїм батьком, я ще більше переконаний у цьому рішенні, ніж раніше.

Завершення кар'єри у збірній не означає, що Мессі залишає професійний футбол. Він продовжить виступати на клубному рівні за американський "Інтер Маямі", його контракт із клубом розрахований до кінця сезону 2028 року.