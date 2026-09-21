Фільм українського режисера «Ти - Космос» покажуть у Японії

У трьох містах Японії відбудеться показ науково-фантастичного фільму "Ти - Космос" українського режисера Павла Острікова. Про це Державне агентство України з питань кіно повідомляє у Фейсбуці.

Показ фільму відбудеться 17 жовтня у Токіо, 7 листопада в Осаці та 21 листопада у Сендаї.

Як повідомлялося, у центрі сюжету - український космічний далекобійник Андрій Мельник, який перевозить ядерні відходи з Землі на супутник Юпітера. Після несподіваного вибуху Землі, уламки якої знищують все навколо, Андрій залишається останньою людиною у Всесвіті. Та раптом на звʼязок виходить француженка Катрін, яка потребує допомоги. Попри відстань та перешкоди, Андрій вирішує врятувати її за будь-яку ціну.

Фільм створений за підтримки Держкіно компанією ForeFilms у міжнародній копродукції з Бельгією.