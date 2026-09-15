Ярослава Магучіх вдруге номінована на звання найкращої легкоатлетки 2026 року

Українську стрибунку у висоту Ярославу Магучіх включили до списку 10-ти претенденток на звання найкращої легкоатлетки 2026 року за версією Європейської легкоатлетичної асоціації (European Athletics). Про це повідомляє пресслужба European Athletics.
У сезоні-2026 Магучіх стала першою абсолютною чемпіонкою світу і додала «золото» ЧС-2026, а також виграла чемпіонат Європи на відкритому повітрі.
Усі номінантки на найкращу легкоатлетку-2026:
Надя Батоклетті (Італія) - біг на 3000 м, 5000 м, 10000 м
Софія Фіоріні (Італія) - марафонська спортивна ходьба
Емі Гант (Велика Британія) - біг на 100 м, 200 м
Джорджія Гантер-Белл (Велика Британія) - біг на 800 м, 1500 м
Генрієтте Єгер (Норвегія) - біг на 400 м
Ярослава Магучіх (Україна) - стрибки у висоту
Марія Перес (Іспанія) - напівмарафонська спортивна ходьба
Джессіка Схілдер (Нідерланди) - штовхання ядра
Одрі Верро (Швейцарія) - біг на 800 м
Емма Заплеталова (Словаччина) - біг на 400 м з бар'єрами.
Зазначимо, що Магучіх визнавалася найкращою легкоатлеткою 2024 року і єдина з цьогорічного переліку претендує на другу відзнаку.
Фото: Ulf Schiller/athletix.ch.Автор: Сергій Ваха