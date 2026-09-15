Ярослава Магучіх вдруге номінована на звання найкращої легкоатлетки 2026 року

Українську стрибунку у висоту Ярославу Магучіх включили до списку 10-ти претенденток на звання найкращої легкоатлетки 2026 року за версією Європейської легкоатлетичної асоціації (European Athletics). Про це повідомляє пресслужба European Athletics.

У сезоні-2026 Магучіх стала першою абсолютною чемпіонкою світу і додала «золото» ЧС-2026, а також виграла чемпіонат Європи на відкритому повітрі.

Усі номінантки на найкращу легкоатлетку-2026 :

Надя Батоклетті (Італія) - біг на 3000 м, 5000 м, 10000 м

Софія Фіоріні (Італія) - марафонська спортивна ходьба

Емі Гант (Велика Британія) - біг на 100 м, 200 м

Джорджія Гантер-Белл (Велика Британія) - біг на 800 м, 1500 м

Генрієтте Єгер (Норвегія) - біг на 400 м

Ярослава Магучіх (Україна) - стрибки у висоту

Марія Перес (Іспанія) - напівмарафонська спортивна ходьба

Джессіка Схілдер (Нідерланди) - штовхання ядра

Одрі Верро (Швейцарія) - біг на 800 м

Емма Заплеталова (Словаччина) - біг на 400 м з бар'єрами.

Зазначимо, що Магучіх визнавалася найкращою легкоатлеткою 2024 року і єдина з цьогорічного переліку претендує на другу відзнаку.