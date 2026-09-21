Знаменитий ексхавбек київського «Динамо», один із найкращих півзахисників в історії українського футболу Василь Рац приєднався до відділу селекції українського клубу. Про це у повідомляє пресслужба динамівців.

Рац є одним із найяскравіших представників славетного покоління «Динамо» 1980-х років. За київський клуб він виступав упродовж дев’яти сезонів - з 1981-го до 1988 року та в 1989-у.

За цей час футболіст провів у складі «біло-синіх» близько 200 офіційних матчів, неодноразово ставав чемпіоном і володарем Кубка СРСР, а у 1986 році разом із командою здобув Кубок володарів кубків УЄФА.

Гравець також захищав кольори збірної СРСР, у складі якої став віцечемпіоном Європи 1988 року.

Нагадаємо, що Василь Рац, маючи етнічне угорське походження, виконував у клубі «Мункач» спортивну роль координатора та куратора молодіжного футболу, допомагаючи розвивати інфраструктуру для українських юнаків, які потім переходили грати до угорських команд. Фінансування масштабних інфраструктурних об'єктів (включно із сучасною базою в селі Дерцен) урядовими й бізнесовими колами Угорщини критики розглядають як елемент так званої «м'якої сили» (soft power) Угорщини на Закарпатті. Використання угорської назви міста («Мункач») та орієнтація на угорський футбольний ринок (перехід вихованців до угорських клубів) давали підстави частині аналітиків та громадськості говорити про сприяння інтеграції регіону в угорський культурно-економічний простір.