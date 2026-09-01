Що робити, якщо банк відмовляється приймати старі долари, пояснили в НБУ

Українцям не повинні відмовляти в обміні чи прийнятті справжніх доларових банкнот лише через рік їхнього випуску. У Національному банку наголошують: старі серії доларів самі по собі не є «проблемними» і мають прийматися нарівні з новішими купюрами.

Якщо банкнота справжня, придатна для обігу та не має значних пошкоджень, банк або обмінник зобов'язаний її прийняти. При цьому не має значення, до якої серії належить купюра та коли її випустили. Тобто аргумент касира на кшталт «ми не приймаємо старі долари» не є законною підставою для відмови, якщо з банкнотою все гаразд.

Інша ситуація — зі значно пошкодженими або сильно зношеними банкнотами. У такому випадку банк може запропонувати інкасо — процедуру, під час якої купюру передають банку-кореспонденту за кордоном для перевірки та подальшого обміну.

Йдеться, зокрема, про банкноти з розривами, слідами залиття, суттєвими потертостями, пошкодженими елементами захисту чи іншими дефектами, які ускладнюють підтвердження їхньої справжності. Послуга інкасо зазвичай є платною та може тривати певний час. Клієнт має право погодитися на таку процедуру або забрати свою банкноту.

Якщо банк або обмінник відмовляється прийняти справжню купюру лише через її «вік», клієнту радять попросити письмово зафіксувати причину відмови. Після цього можна звернутися до керівника відділення або контакт-центру банку. Якщо відмову вважаєте безпідставною, на неї можна поскаржитися до Національного банку. У зверненні варто зазначити назву банку чи обмінника, адресу відділення, дату звернення, а також номінал і рік випуску банкноти, яку відмовилися приймати.

Таким чином, сам по собі «старий» долар не є підставою для відмови. Вирішальним є не рік випуску банкноти, а її справжність і фізичний стан.

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