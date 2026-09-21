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Умєров задоволений дипломатичною роботою Віткоффа

Умєров задоволений дипломатичною роботою Віткоффа

Голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров спростував незадоволення українським урядом роботою спецпосланця президента США Стіва Віткоффа в переговорному процесі.

Умєров заявив, що переговори перебувають під пильною увагою громадськості та ЗМІ, і тому вони стикаються з критикою, повідомляє Axios.

"Тим не менш, нам потрібно залишатися зосередженими. Стів чудово з нами попрацював. Ми не гаємо часу та зосереджуємося на пошуку рішень. Я вважаю, що роботу американських переговірників повинні оцінювати люди, які безпосередньо беруть участь у переговорному процесі та тісно співпрацюють зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером", – зазначив Умєров.

Він додав, що протягом останнього року щодня працював з Віткоффом та Кушнером, і що вони передусім сфокусовані на пошуку рішень для припинення війни й отриманні гарантій безпеки та процвітання для українського народу.

Умєров заявив про значний прогрес у переговорах: "Кількість каменів спотикання зменшилася з десятків до фактично одного-двох ключових питань, які залишаються предметом переговорів".

Фото: whitehouse.gov.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяпереговориУкраїнавійнаКушнерВіткофф
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