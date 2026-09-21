Вибори навиворіт: що показав електоральний фарс на Росії

У неділю, 20 вересня, в путінській Росії завершився триденний марафон, котрий у цивілізованих країнах йменують парламентськими виборами. Про те, які висновки після цього карикатурного заходу має винести для себе Київ в контексті повномасштабної війни з РФ – далі в матеріалі ForUA.

Напередодні країна-агресорка Росія завершила триденне голосування (19-21 вересня) на «виборах» до Держдуми. Правляча партія «Єдина Росія», за даними провладних екзит-полів та попередніми даними ЦВК, набирає більше половини голосів.

О 21:00 неділі закрилися дільниці у найзахіднішому регіоні РФ – Калінінградській області одразу після чого результати своїх екзитполів (опитування на виході з дільниць) оприлюднили дві соціологічні служби. За даними Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), безумовним лідером у голосуванні за партсписками стала провладна «Єдина Росія» (ЄР), яка отримала 49,4% голосів. Далі йдуть КПРФ (14,2%), ЛДПР (10,7%) та «Нові люди» (9,7%), а замикає п’ятірку з 6,6% «Справедлива Росія» (СР). Інші партії не долають п’ятивідсотковий бар’єр.

Схожі показники зафіксував також Інститут соціального маркетингу (ІНСОМАР). За його даними, за ЄР проголосували 52,8% мешканців країни-агресорки, за КПРФ — 14,8%, за ЛДПР — 9,9%, за «Нових людей» — 8,6%, а за СР — 5,5%.

Водночас за попередніми даними росЦВК «єдинороси» лідирують з 57%, значно випереджаючи КПРФ (14%), ЛДПР (9,3%), «Нових людей» (8%) та СР (5,1%). Таким чином, судячи з усього фракційний склад 9-го скликання росДерждуми залишиться незмінним, хоча до цього збіговиська є питання, на яких зупинимося дещо згодом.

Загальна явка на так званих виборах у РФ становила 56,7%. Це більше, ніж підсумковий результат на парламентських «виборах» 2021-го (51,7%), 2016-го (47,9%), 2003-го (55,8%) та 1993-го (54,8%) років.

Слід зауважити, що під час триденного голосування на «виборах» до Держдуми та регіональних парламентів на болотах часто вимикали мобільний зв’язок та інтернет через так звані заходи безпеки. Водночас по всій країні фіксували системний тиск на спостерігачів, примус бюджетників і масові фальсифікації.

За даними Reuters, оновлена Державна автоматизована система (ДАС) «Вибори» 2.0, яку у 2026 році вперше повноцінно задіювали на російських федеральних «виборах», містить інструменти для прямої підміни підсумкових протоколів, втручання у списки виборців та завантаження «потрібних» результатів електронного голосування. Натомість голова російського Центрвиборчкому Елла Памфілова заявила, що в ніч на 19 вересня виборча система Москви нібито зазнала масштабної та інтенсивної кібератаки. Можливо, це й справді так, але виборча історія новітньої Росії свідчить про те, що усі владні інституції, які так чи інакше причетні до процесу електоральної профанації «атаковані» давно, причому на всю голову і невиліковно.

Тим часом Верховна Рада закликала парламенти та уряди іноземних держав, міжнародні організації та парламентські асамблеї засудити проведення так званих виборів до Державної думи РФ на тимчасово окупованих територіях України та не визнавати їх результатів. Зі схожою за смисловим змістом до іноземних союзників звернулося і вітчизняне Міністерство закордонних справ. «Це не вибори, а фарс держави-окупанта, який не має нічого спільного з демократичними виборами та не створює жодних правових підстав для поширення юрисдикції Росії на будь-яку частину території України», - наголосили у відомстві Сибіги. У МЗС також принагідно нагадали, що після 2014 року єдиним легітимним результатом голосувань щодо тимчасово окупованих територій України були результати на табло Генеральної асамблеї ООН, зокрема коли 143 держави-члени Організації Об’єднаних Націй підтвердили незаконність окупації та вимогу до Росії вивести війська з усіх українських територій.

В українському зовнішньополітичному відомстві наголошують: жодне «голосування», організоване РФ під дулами автоматів, не змінює міжнародно визнаного статусу українських територій. «Тимчасова окупація не породжує для держави-окупанта суверенних прав. Закликаємо іноземні держави, міжнародні організації та інші суб’єкти міжнародного права не визнавати ані «виборів», ані їх нікчемних результатів. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, а також тимчасово окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей є невід’ємною частиною України. Їх звільнення від російської окупації є необхідною умовою відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальне море. Будь-які «вибори» у сучасній Росії є лише фарсом. Крім того, введення до складу російського парламенту представників, обраних на незаконних виборах на тимчасово окупованих територіях України та інших держав, додатково позбавляє легітимності весь склад Державної думи Російської Федерації», - підсумували у будівлі на Михайлівській площі.

Власне, крайня репліка у спецзаяві МЗС заслуговує на окрему увагу, позаяк являється цілком сильною юридичною зачіпкою для Києва з тим, аби просувати кейс нелегітимності так званої Держдуми.

«Зараз запитують, скільки мандатів отримали депутати від політичної сили Путіна на «виборах» до Державної Думи Федеральних Зборів РФ - 230, 270 чи 300? Моя відповідь - всі 450. Як би партія не називалася, це лише відділ одного і того самого управління. І, звісно, ніхто мандатів не отримував. Все було визначено завчасно. А що ви хочете? Це ж «керована демократія» (за висловом Суркова) у дії. Але питання визнання нелегітимним всього складу Держдуми, а не лише його частини, залишається актуальним. Скільки міжнародних партнерів будуть готові стояти разом із нами на цій позиції – покаже час», - зазначає колишній заступник вітчизняної ЦВК, а нині експерт Центру політико-правових реформ Андрій Магера.

Водночас політолог, очільник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко робить наступний акцент: «На жаль, держава Україна пропустила російські вибори, як «несуттєве» явище. Хоча на цьому можна було б побудувати круту інформаційну кампанію рівня дозволу на проведення параду на 9 травня. Ми мали зробити кілька простих речей: в онлайн-режимі показувати, як готуються фальсифікації включно з донесенням до рівня дільниць, якою має бути явка і кількість голосів за «Єдину Росію». відкрити провадження проти кандидатів в депутати, членів комісій і т.д. Окрім того, мала б прозвучати низка звернень до наших громадян, які там живуть ( включно зі зверненням президента) і проведена велика інформаційна кампанія нашими посольствами. Ми з колегами ще кілька місяців тому озвучували ці та низку інших пропозицій, але що ж, після бійки немає сенсу махати кулаками. На жаль, це поле битви ми здали без бою. Зараз важливо відіграти по-максимуму кінцівку».

Загалом, на переконання політолога, нинішні «вибори» у країні-агресорці є своєрідним рубіконом, після якого на болотах можуть розпочатися три вкрай важливі процеси: кадрові зміни, мобілізація та погіршення рівня життя.