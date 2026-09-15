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Економіка

Гривня просіла: долар пішов угору, а євро подешевшав

Гривня просіла: долар пішов угору, а євро подешевшав

Національний банк України встановив на вівторок, 15 вересня, офіційний курс долара на рівні 44,62 грн/$. Порівняно з попереднім днем гривня послабилася на 7 копійок.

Водночас щодо євро українська валюта зміцнила позиції. Офіційний курс євро встановлено на рівні 51,52 грн/€, що на 12 копійок менше, ніж попереднього торгового дня.

Таким чином, 15 вересня долар подорожчав, а євро здешевшав у гривневому еквіваленті.

Як повідомляло раніше ForUa, українські банки ввели жорсткіші правила на зняття грошей.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

НБУкурс доларакурс євро
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