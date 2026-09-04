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Економіка

Офіційно в Україні нова банкнота увійшла в обіг

Офіційно в Україні нова банкнота увійшла в обіг

З 4 вересня банкнота номіналом у 2000 гривень офіційно входить в обіг.

На новій банкноті номіналом 2000 грн. зображений український поет і дисидент Василь Стус, повідомляє НБУ.

4 вересня 1965 року Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів у Києві першу відкриту публічну акцію протесту проти політичних репресій СРСР української інтелігенції. Окрім цього 4 вересня 1985 року Стус загинув в ув'язненні у таборі особливого режиму.

У Нацбанку пояснювали, що поява купюри у 2000 грн дозволить скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу, а також оптимізувати перевезення банкнот.

Фото: НБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

НБУУкраїнаСтусбанкнота
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