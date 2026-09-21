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Війна

РФ почала накопичувати ракети для ударів по енергетиці України

РФ почала накопичувати ракети для ударів по енергетиці України

Росія з серпня значно скоротила використання балістичних ракет і частіше атакує Україну реактивними дронами, що може свідчити про накопичення ракет для зимових ударів по енергетиці.

Балістичні ракети завдають одних із найтяжчих пошкоджень українській інфраструктурі, зокрема енергетичним об'єктам, повідомляє Bloomberg.

На цьому тлі нестача перехоплювачів для систем Patriot залишається одним із головних ризиків перед зимою.

Скорочення застосування балістики може означати накопичення Росією запасів для ударів по електро- та теплоенергетичній інфраструктурі під час холодів, які зазвичай починаються наприкінці жовтня або на початку листопада.

Фото: Наукова Росія.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнавійнаенергетикаракети
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