СБУ викрило ще одного агента російської розвідки у Дніпрі

Ним виявися завербований ворогом електрик, який допомагав рф готувати повітряні удари по місцевих об’єктах, повідомляє СБУ.

За останній час фігурант змінив декілька місць роботи на регіональних заводах, намагаючись знайти підприємство, що працює на військово-промисловий комплекс України.



Як тільки агент працевлаштувався у компанію, насправді пов’язану із оборонним сектором, СБУ його затримала.



Володіючи ситуацією «зсередини» агент креслив для рашистів картографічні схеми місцевих заводів, позначаючи на них приміщення із особливо цінним обладнанням, виробничі цехи та склади зберігання продукції. Також він доповідав ворогу про характеристики готових виробів та графіки роботи підприємств.



Окрім шпигування на підприємствах, фігурант намагався виявити і скоригувати ракетно-дронові атаки рф по пунктах базування ЗСУ та Служби безпеки України.



Співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем проживання.



У фігуранта вилучено смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів із «зв’язковим» гру рф. Ним виявився співробітник окупаційного «мдб лнр», який працює на російську воєнну розвідку.



Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.