В Україні 22 вересня прогнозують похолодання і дощі

У вівторок, 22 вересня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода та помірні дощі. Уночі в північних областях дощі значні, вдень у більшості центральних та південних областей місцями невеликий дощ. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі становитиме 4-9° тепла, вдень 10-15°; на сході та південному сході країни вночі 11-16°, вдень 19-24°; на решті території вночі 7-12°, вдень 12-17°.

У Києві та області 22 вересня також хмарно з проясненнями. Вночі значний, вдень помірний дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура у столиці вночі становитиме близько 10°, вдень 13-15°. На Київщині вночі 7-12°, вдень 12-17°.