Тривоги у Києві розділять на «жовті» та «червоні»

У Києві розробляють окремий план роботи міста на випадок нових і тривалих російських атак. Однією з головних пропозицій є запровадження двох рівнів повітряної тривоги залежно від характеру загрози, повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, відповідну концепцію озвучив під час засідання фракції прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За запропонованою системою, «жовтий» рівень оголошуватимуть у разі атаки російських безпілотників. У цей час заклади матимуть можливість самостійно визначати, чи продовжувати роботу.

«Червоний» рівень застосовуватимуть за ракетної загрози. У такому випадку роботу закладів пропонують повністю припиняти.

Таким чином, у столиці хочуть враховувати різницю між типами загроз. Ідея полягає в тому, щоб не паралізувати життя міста щоразу, коли Росія запускає ударні дрони, але водночас максимально посилювати обмеження за безпосередньої ракетної небезпеки.

Водночас остаточних рішень поки немає. Відповідні правила та регламенти ще мають затвердити.

Окремий блок нового плану стосується роботи транспорту під час повітряних тривог. Зокрема, розглядається можливість обмежити вартість таксі, щоб під час атак не виникало різкого зростання тарифів.

Також обговорюють питання роботи київських мостів. Серед пропозицій — їхнє розблокування за певних умов, водночас наземне транспортне сполучення столиці має залишатися доступним.

Головна мета плану — забезпечити функціонування міської інфраструктури та економіки навіть у разі тривалих російських атак.

Остаточні правила роботи закладів, транспорту та інших об’єктів Києва під час різних типів загроз визначать після затвердження відповідних регламентів.

Як повідомляло раніше ForUa, у Києві зафіксовно антирекорд за кількістю повітряних тривог від початку війни.