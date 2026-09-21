ZDOROVI долучилися до обговорення механізмів захисту гуманітарних працівників в умовах війни в Україні

Команда ZDOROVI взяла участь у конференції «Обов’язок турботи (Duty of Care) в Україні: від практики до національного стандарту», організованій Альянсом українських організацій громадянського суспільства.

Представники українських та міжнародних гуманітарних організацій порушили низку гострих питань, пов’язаних із безпековими викликами для медичних та соціальних працівників, а також фахівців гуманітарного сектору.

Спікери говорили про необхідність:

узгодження міжвідомчої координації щодо впровадження технологічних засобів безпеки (засобів радіоелектронної боротьби з ворожими FPV-дронами та інших сучасних технологій, які вже використовуються на практиці, проте цей процес законодавчо не врегульований повною мірою), з урахуванням правових обмежень;

підготовки рекомендацій для міжнародних механізмів координації роботи організацій, які дозволять уникнути перекладання ризиків на місцеві команди та забезпечать належну підтримку галузі;

оновлення протоколів безпеки для гуманітарних працівників з урахуванням домінуючих загроз від FPV-дронів і нових безпекових сценаріїв у міських умовах;

врегулювання волонтерської діяльності у прифронтових регіонах та покращення законодавчої взаємодії з волонтерськими організаціями, що беруть участь у гуманітарному реагуванні на місцевому рівні;

розробки комунікаційної стратегії для міжнародних партнерів і донорів, яка включала б потреби Duty of Care для працівників гуманітарного сектору, та ін.

Також на заході був представлений комплексний посібник для організацій «Дотримання правових стандартів обов’язку турботи (Duty of Care)», створений експертами Альянсу УКР ОГС для надання гуманітарному персоналу аналітичних даних та практичних рекомендацій щодо захисту їхніх прав та належної підтримки працівників сектору.

У посібнику також включені практичні кроки для впровадження «Мінімального пакета Обов’язку турботи (Duty of Care)» на всіх рівнях реагування. Зокрема, п’ять базових елементів Мінімального пакета Duty of Care, розробленого Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва, Платформою гуманітарних НУО в Україні та Альянсом УКР ОГС, включають: психологічну підтримку, фізичну безпеку, отримання практичних навичок під час проходження тренінгів, медичне забезпечення, право працівників на відмову від небезпечних завдань та евакуацію, а також належне фінансування заходів безпеки.

Саме поєднання цих компонентів формує базову інституційну рамку захисту гуманітарного персоналу, яка поступово закріплюється як стандарт належної організаційної практики.

Участь у конференції представників Міністерства соціальної політики України, Комітету ВР України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, Національного агенства кваліфікацій, Міністерства закордонних справ та Державної служби з питань праці додала експертності обговоренню та напрацюванням за результатами дискусії.

Жваве обговорення викликів, які сьогодні вже стали повсякденною реальністю гуманітарних працівників, продовжилося і поза межами панелей, у неформальному спілкуванні між учасниками заходу. Організації обмінювалися практичними кейсами та досвідом подолання труднощів, порівнювали український та міжнародний досвід, а також говорили про необхідність проактивного, а не реактивного реагування міжнародною спільнотою на постійну зміну ситуації в Україні.