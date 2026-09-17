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Війна

На Київщині пошкоджено будівлю «Київстару» внаслідок російської атаки

На Київщині пошкоджено будівлю «Київстару» внаслідок російської атаки

Унаслідок російської атаки в четвер у Київській області пошкоджено будівлю, де розміщується обладнання найбільшого українського оператора зв’язку «Київстар».

Про це повідомив мобільний оператор у Facebook.

За даними компанії, співробітники «Київстару» не постраждали. Послуги для абонентів надаються у штатному режимі, без змін.

Наразі фахівці компанії оцінюють наслідки атаки та пошкодження будівлі.

Це вже не перший випадок пошкодження об’єктів «Київстару» внаслідок російських атак. 11 вересня компанія підтвердила пошкодження у Києві офісу інженерної команди. Тоді також ніхто зі співробітників не постраждав, а пошкодження будівлі не вплинули на роботу мережі.

 Автор: Богдан Моримух

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