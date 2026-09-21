Робота на телебаченні не робить недоторканним: ТЦК про затримання режисера «Інтеру»

Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки заявив, що працівника телеканалу НТН, який входить до медіагрупи «Інтер», затримали через перебування в розшуку за порушення вимог законодавства про військовий облік. Чоловік підлягав мобілізації та на момент затримання не мав оформленої відстрочки від призову.

Про це йдеться в заяві Київського міського ТЦК та СП.

Раніше в соцмережах поширили відео затримання чоловіка, якого називали режисером монтажу «Інтеру». Через це в мережі виник значний резонанс.

У ТЦК підтвердили, що затриманий справді працював режисером монтажу телеканалу НТН, який входить до медіагрупи «Інтер».

Водночас у ТЦК зазначили, що на момент затримання чоловік не мав оформленої відстрочки від призову на військову службу.

«Ані він сам, ані ТОВ “Телестудія «Служба інформації»” не подбали про своєчасне оформлення бронювання або відстрочки», – заявили в ТЦК.

Там додали, що чоловік перебував у розшуку через порушення вимог законодавства.

У Київському міському ТЦК та СП наголосили, що вважають дії військовослужбовців та працівників поліції під час затримання законними.

«З огляду на це протиправних дій з боку військовослужбовців та працівників поліції немає», – йдеться в заяві.

Таким чином, за версією ТЦК, сам факт роботи чоловіка на телеканалі не давав йому автоматичного права на відстрочку чи бронювання. Для цього відповідні документи мали бути оформлені належним чином.