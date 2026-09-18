У Києві підлітки жорстоко побили чоловіка

Інцидент стався у Подільському районі.

Двоє 16-річних хлопців розпивали алкогольні напої на подвір'ї будинку, де мешкає потерпілий. 51-річний чоловік підійшов до молодиків і зробив їм зауваження. Компанія спочатку проігнорувала його та продовжила відпочивати, повідомляє поліція Києва.

Коли ж потерпілий почав наполягати, один із юнаків ударив киянина кулаком в обличчя, від чого той упав на землю. Після цього до побиття долучився його товариш. Нападники разом продовжували бити лежачого чоловіка кулаками та ногами в голову, живіт і груди", – зазначили в поліції.

Потерпілий після конфлікту звернувся до правоохоронців.

На місце події прибули дільничні офіцери, оперативники та слідчо-оперативна група, які відразу затримали юнаків.

Постраждалий отримав тяжкі тілесні ушкодження, зокрема черепно-мозкову травму, переломи, травми грудної клітини та внутрішніх органів. Чоловіка госпіталізували.

Неповнолітнім повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 121 ККУ). Суд уже обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 266 240 та 232 960 гривень.

Підліткам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фото: поліція Києва.