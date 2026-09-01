«Класичними засобами не збити»: Ігнат попередив про нову зброю РФ

Росія суттєво змінила тактику повітряних атак по Україні та різко наростила використання безпілотників із реактивними двигунами. За липень таких дронів застосували у п’ять разів більше, ніж місяцем раніше, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, зміна тактики пов’язана з високою ефективністю української протиповітряної оборони проти традиційних ударних БпЛА з механічними двигунами. Сили оборони нині знищують 88–90% таких безпілотників. «За липень у нас у п’ять разів більше БпЛА реактивних було застосовано, ніж у червні. Тобто це той місяць, коли суттєво пішло нарощування цих БпЛА, а також "Бандеролей"», — зазначив Ігнат.

Масштаби застосування нового типу безпілотників особливо помітні за останні дні. За словами речника Повітряних сил, лише за чотири дні Росія запустила понад 1500 безпілотників, близько 800 із них були реактивними. Такі дрони складніше перехоплювати через їхні характеристики та вищу швидкість. За словами Ігната, традиційних засобів протидії для їхнього ефективного знищення недостатньо.

Для боротьби з реактивними БпЛА Україні необхідні сучасні наземні комплекси ППО, авіаційні платформи та винищувальна авіація, озброєна ракетами класу «повітря — повітря».

Таким чином, Росія намагається адаптувати свої удари до української системи ППО: після високої ефективності проти класичних дронів ворог дедалі активніше використовує швидші реактивні безпілотники.

Як повідомляло раніше ForUa, Франція та Італія готують для України новий пакет військової допомоги, який має посилити захист від російських ракетних атак. Йдеться, зокрема, про комплекси SAMP/T, ракети-перехоплювачі Aster 30 та радари великої дальності.