Тривожний сигнал: перспективи України у війні різко погіршилися

Оцінки щодо перспектив України у війні останнім часом стали значно песимістичнішими. Причиною є одночасний тиск кількох факторів: посилення російських атак, нестача засобів протиповітряної оборони, дефіцит фінансування та затримки міжнародної допомоги, повідомляє The Washington Post.

За даними видання, серед головних проблем України зараз — дефіцит перехоплювачів для систем ППО та нестача коштів на оборону. Українські посадовці оцінюють додаткову потребу у фінансуванні до кінця року приблизно у 27 мільярдів доларів.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Росія виробляє близько 140 балістичних ракет щомісяця. Для їхнього перехоплення, за його словами, Україні необхідно близько 280 ракет-перехоплювачів на місяць. Київ звертається до США та європейських держав із проханням збільшити постачання таких засобів напередодні зимового періоду.

Таокж зазначається, що європейські країни продовжують підтримувати Україну, однак обережно ставляться до передачі власних запасів ППО через побоювання за власну безпеку та глобальний дефіцит озброєння.

Окреме занепокоєння в Європі викликав український оборонний бюджет. За інформацією WP, у Брюсселі розраховували, що вже погоджені пакети допомоги покриють потреби України на цей і наступний роки. Водночас війна потребує дедалі більших витрат, зокрема через активне застосування сучасних технологій і дронів. Додатковим викликом стали російські удари по логістиці та скорочення експортних можливостей, що посилює тиск на українську економіку.

У Європейському Союзі та Україні зараз ведуть консультації щодо джерел покриття дефіциту. Серед варіантів, які обговорюються, — прискорене виділення частини запланованої допомоги або використання заморожених російських активів, однак це питання поки залишається дискусійним.

Водночас європейські посадовці наголошують, що для подальшої підтримки важливими залишаються виконання реформ та збереження фінансової стабільності держави.

Як повідомляло раніше ForUa, США обговорюють виробництво Україною старішої версії ракет Patriot.