ЄС обіцяє зміцнити протиповітряну оборону України

ЄС фінансує закупівлю ракет Patriot для України та має на меті зміцнити систему протиповітряної оборони України.

ЄС має розробити спільну з Україною систему ППО на основі проекту "Фрейя", повідомляє "Європейська правда".

"Ми зміцнимо протиповітряну оборону України. Минулого тижня ми вперше схвалили закупівлю американських ракет-перехоплювачів Patriot. Тепер їх необхідно терміново доставити", – заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

За її словами, ЄС та Україна також мають спільно знизити нашу залежність від одного постачальника.

"Саме тому ми хотіли б розробити разом з Україною доступну модульну систему протиракетної оборони. В основі цієї співпраці – проєкт "Фрея". Тут ми поєднуємо бойовий досвід та інноваційність українців із технологічним лідерством Європи. І, звісно, наші значні виробничі потужності", – наголосила вона.

Вона додала, що "Фрейя" – це лише початок.

"Потрібно більше. Використовуючи залишки коштів SAFE, ми започаткуємо нову програму для спільних проєктів з українськими компаніями", - сказала вона.

Фото: Lockheed Martin.