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Війна

ЄС обіцяє зміцнити протиповітряну оборону України

ЄС обіцяє зміцнити протиповітряну оборону України

ЄС фінансує закупівлю ракет Patriot для України та має на меті зміцнити систему протиповітряної оборони України.

ЄС має розробити спільну з Україною систему ППО на основі проекту "Фрейя", повідомляє "Європейська правда".

"Ми зміцнимо протиповітряну оборону України. Минулого тижня ми вперше схвалили закупівлю американських ракет-перехоплювачів Patriot. Тепер їх необхідно терміново доставити", – заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

За її словами, ЄС та Україна також мають спільно знизити нашу залежність від одного постачальника.

"Саме тому ми хотіли б розробити разом з Україною доступну модульну систему протиракетної оборони. В основі цієї співпраці – проєкт "Фрея". Тут ми поєднуємо бойовий досвід та інноваційність українців із технологічним лідерством Європи. І, звісно, наші значні виробничі потужності", – наголосила вона.

Вона додала, що "Фрейя" – це лише початок.

"Потрібно більше. Використовуючи залишки коштів SAFE, ми започаткуємо нову програму для спільних проєктів з українськими компаніями", - сказала вона.

Фото: Lockheed Martin.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЄСУкраїнавійнаракетиPatriotппо
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