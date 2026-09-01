Столичним школярам повернули безкоштовний проїзд

Із 1 вересня київські школярі знову зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом. Пільга діятиме в усіх основних видах муніципального транспорту столиці. Безкоштовно їздити можна буде в автобусах, тролейбусах і трамваях, а також у метро, міській електричці та на фунікулері.

Для безкоштовного проїзду школяреві необхідно мати чинний учнівський квиток. Його потрібно обов'язково валідувати під час кожної поїздки — без цього пільга не спрацює.

Електронний учнівський квиток можна безкоштовно оформити або продовжити через застосунок «Київ Цифровий». Спочатку школа має підтвердити дані дитини, після чого квиток активується.

За бажанням батьки можуть замовити пластиковий учнівський квиток. Його виготовлення може тривати до місяця, тому оформити картку краще завчасно.

При цьому електронний і пластиковий квитки мають один номер та спільний баланс. Тобто користуватися ними як двома окремими проїзними одночасно не можна. Якщо дитина змінила школу, клас або термін дії квитка завершився, необхідно оформити новий.

Щоб отримати учнівський квиток у «Київ Цифровий», потрібно:

встановити застосунок та авторизуватися;

відкрити розділ учнівського квитка;

подати заявку;

дочекатися підтвердження даних школою;

після активації користуватися квитком у громадському транспорті.

Як повідомляло раніше ForUa, з 1 вересня школи працюватимуть за новими правилами.