З 1 вересня школи працюватимуть за новими правилами

З 1 вересня 2026 року в українських закладах освіти набудуть чинності низка змін, які стосуватимуться дошкільнят, школярів та їхніх батьків. Нововведення охоплюють вивчення англійської мови, правила відвідування шкіл, реагування на булінг, використання штучного інтелекту та реформу старшої школи.

Із нового навчального року англійська мова стане обов'язковою для дітей віком 5–6 років у закладах дошкільної освіти. Очікується, що заняття для дошкільнят відрізнятимуться від традиційного шкільного навчання. Основний акцент робитимуть на ігрових формах, піснях та живому спілкуванні, без використання звичних підручників. Таким чином, англійська мова має стати частиною освітнього процесу ще до початку навчання у школі.

Змінюються також правила доступу до закладів загальної середньої освіти. Відвідувачі перед входом до школи мають пред'являти документи. Для батьків передбачено попереднє погодження з адміністрацією закладу щодо відвідування школи. Такі вимоги пов'язані передусім із необхідністю посилити безпеку дітей та працівників освітніх закладів.

Окремі зміни стосуються реагування на повідомлення про булінг та інші випадки насильства. Керівник закладу освіти має зареєструвати повідомлення про булінг у день його надходження. Якщо звернення надійшло у вихідний або святковий день, його мають зареєструвати не пізніше першого робочого дня.

Після отримання повідомлення директор повинен розглянути його протягом доби. Якщо виявлено ознаки насильства або жорстокого поводження з дитиною, відповідні служби та поліцію мають повідомити не пізніше ніж протягом трьох годин.

Значна увага приділятиметься і використанню учнями цифрових інструментів, зокрема штучного інтелекту. Закон «Про академічну доброчесність» визначає порушення, пов'язані зі списуванням, плагіатом та фальсифікацією результатів навчання. Водночас використання ШІ саме по собі не означає автоматичного порушення правил. Школи мають розмежовувати допустиме використання цифрових інструментів для навчання та ситуації, коли учень видає чужий або згенерований результат за власну самостійну роботу.

Ще одним важливим напрямом стане пілотування реформи профільної старшої школи. У 150 академічних ліцеях учні 10–12 класів зможуть обирати освітні профілі та окремі предмети відповідно до власних інтересів і планів. У таких закладах також посилюватимуть профорієнтаційну роботу. Мета — допомогти старшокласникам визначитися з подальшим навчанням та майбутньою професією.

У разі виникнення проблем у школі батькам радять спочатку звертатися до класного керівника або адміністрації закладу із письмовою заявою. Якщо проблема не вирішується, наступною інстанцією може бути місцеве управління освіти.

У випадках булінгу або насильства важливо фіксувати звернення письмово та зберігати копії документів. Це дозволить підтвердити факт звернення та, за необхідності, звернутися до відповідних служб або правоохоронців.

Таким чином, з нового навчального року зміни торкнуться не лише безпосередньо навчального процесу, а й правил безпеки, реагування на булінг, академічної доброчесності та організації старшої школи.

Як повідомляло раніше ForUa, першокласників в Україні стало на сотні тисяч менше.