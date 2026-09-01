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Пекельна ніч у Києві та Борисполі: є загиблі та постраждалі

Пекельна ніч у Києві та Борисполі: є загиблі та постраждалі

Росія вночі завдала масованого удару по Києву та Київській області, застосувавши ракети й ударні безпілотники. Внаслідок атаки загинули щонайменше четверо людей, ще понад десять постраждали.

У Києві жертвами атаки стали троє людей, ще п’ятеро отримали поранення. У Дніпровському районі столиці зафіксували загоряння на території нежитлового сектору.

Спочатку повідомлялося також про можливе загоряння житлового будинку в цьому районі, однак згодом КМВА уточнила, що ця інформація не підтвердилася.

Окремо під удар потрапила Київська область. За словами голови КОВА Тимура Ткаченка, російські війська атакували область ракетами та ударними дронами.

У Борисполі внаслідок обстрілу пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. На парковці поруч загорілися автомобілі, однак пожежу вже ліквідували. Із пошкодженого будинку евакуювали 48 людей.

Також російський удар пошкодив одне з підприємств у Борисполі. Там загинула одна людина, ще одна отримала травми.

Загалом у Борисполі постраждали дев’ять людей, серед них дитина. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Таким чином, унаслідок нічної атаки на столицю та область загинули щонайменше четверо людей. Наслідки ударів ліквідовують екстрені служби, інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

Як повідомляло раніше ForUa, на Київщині окупанти атакували 4 склади: травмовано 5 людей.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

КиївобстрілБориспільКиївщинаприліт
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