На Київщині окупанти атакували 4 склади: травмовано 5 людей

Російські окупанти не припиняють здійснювати обстріли Київщини.

"Сьогодні вночі ворог атакував Бориспільщину. Постраждали двоє людей – чоловік та жінка. Потерпілим надається необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні Нацполіції.

30 серпня, під час чергової атаки БПЛА у Фастівському районі постраждала 22-річна дівчина, медики надали допомогу на місці.

На Вишгородщині тілесних ушкоджень зазнала місцева мешканка.

У Броварському районі внаслідок падіння уламків травмовано 56-річну жінку.

За даними начальника ОВА Тимура Ткаченка, після ранкової атаки ворога на Київщину травмовано четверо людей.

Він також повідомив про пошкоджені цивільні об’єкти.

"У Броварському районі пошкоджені складські приміщення та заклад торгівлі. У Бориспільському районі – три складські приміщення та багатоквартирний будинок", – написав Ткаченко.

Фото: Нацполіції.