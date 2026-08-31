Київ може перейти на новий режим комендантської години

У Києві та області опрацьовують комплекс заходів для забезпечення стабільної роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог. Серед запропонованих рішень — диференційована система оповіщення залежно від характеру загрози, скорочення часу зупинок поїздів, розосередження пасажирів і цілодобова робота вокзалів.

Головним пріоритетом залишається безпека людей, однак одночасно необхідно забезпечити стабільне залізничне сполучення між регіонами країни, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. «Напрацьовуємо рішення для роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог», — зазначив міністр.

Одним із напрямів роботи є вдосконалення систем моніторингу загроз та реагування на них. Укрзалізниця працює над відповідними рішеннями у координації з військовими. Зокрема, розглядається можливість цілодобової роботи вокзалів, що має забезпечити пасажирам безпечне місце перебування під час тривалих повітряних тривог та водночас не допустити паралічу транспортного сполучення.

Також опрацьовують розосередження поїздів і пасажиропотоків. Йдеться, зокрема, про те, щоб уникати одночасного прибуття кількох поїздів на суміжні платформи. Це має зменшити скупчення людей на вокзалах і зробити організацію руху безпечнішою.

Ще один напрям — скорочення часу посадки та висадки пасажирів. У разі підвищеної загрози можуть застосовувати спрощені процедури контролю, що дозволить швидше організовувати рух пасажирів та зменшувати тривалість перебування поїздів на станціях.

Очікується, що комплекс таких заходів дасть змогу скоротити вимушені простої поїздів під час тривалих тривог, водночас не відмовляючись від необхідних безпекових процедур.

Окремо Міністерство працює над диференційованою системою оповіщення для Києва та області. Йдеться про можливість змінити принцип оповіщення залежно від типу загрози. Такий підхід має дозволити більш точно визначати рівень небезпеки для конкретних територій і, відповідно, ефективніше організовувати роботу транспорту.

Водночас про конкретний механізм роботи нової системи, території її застосування та терміни запровадження наразі не повідомляється. Остаточні рішення мають ухвалити після погодження з військовими та відповідальними службами.

Ще одним питанням, яке розглядають на рівні міністерства, є зміна режиму комендантської години в Києві та Київській області. За словами Калашника, це необхідно розглянути з огляду на потреби логістики, пересування людей та функціонування економіки.

У міністерстві наголошують, що йдеться не лише про роботу залізничного транспорту. Обмеження пересування в нічний час безпосередньо впливають на можливість людей дістатися до вокзалів, підприємств та інших об'єктів критичної й економічної інфраструктури. Можливі зміни режиму комендантської години також мають бути узгоджені з безпековою ситуацією та рішеннями військового командування.

У разі тривалих повітряних тривог транспортна система стикається одразу з кількома проблемами: необхідністю зупиняти рух, накопиченням пасажирів на станціях, затримками рейсів та ризиком одночасного прибуття великої кількості людей до вокзалів. Тому запропонований комплекс заходів має на меті не скасувати правила безпеки під час повітряних тривог, а зробити транспортну систему більш адаптивною до різних типів загроз.

Наразі всі зазначені рішення перебувають на етапі опрацювання.

Як повідомляло раніше ForUa, У Києві зафіксовно антирекорд за кількістю повітряних тривог від початку війни.