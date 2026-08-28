Тема переговорів з Україною перебуває «глибоко на паузі» – Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що переговори з Україною залишаються на паузі, а нових ідей не висувається. Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

– Питання мирних переговорів – зараз ця тема глибоко перебуває на паузі, нових ідей немає ніяких", - сказав він журналістам.

Водночас Пєсков запевнив, що "українська сторона чудово знає наші вимоги":

"Мирним шляхом вони не хочуть це обговорювати, тому ми продовжуємо забезпечувати позитивну для нас динаміку на фронтах, і операція продовжується".

ForUA нагадує, раніше керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що переговорний трек між Україною та Росією наразі перебуває на паузі, але він сподівається на відновлення процесу у вересні.

20 серпня Пєсков заявив, що наразі передумов до мирного врегулювання "ситуації в Україні" немає.

А глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров в інтерв'ю інформаційній службі "Вести" заявив, що зупинка на лінії зіткнення є неприйнятною.