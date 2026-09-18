100 скутерів для Героїв: новий етап ветеранської програми Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» та Християнського корпусу

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» на чолі з президенткою Вітою Присяжнюк та Християнський корпус розпочинають новий етап програми «Скутери для Героїв», яку реалізують за підтримки першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, голови наглядової ради фонду Валерія Дубіля, а також партнерів Артема Чаплигіна, Олега Крота та Ігоря Гуди.



Нова партія зі 100 електроскутерів буде передана ветеранам, які внаслідок тяжких бойових поранень втратили кінцівки.

«Підтримка ветеранів — це наша відповідальність перед тими, хто захищав Україну. Своїх ми не залишаємо», — наголосив командир Християнського корпусу Олексій Середюк.



Програма вже охопила понад 150 захисників. Електроскутери отримали ветерани у Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Чернігові, Вінниці та інших містах України.

«Після повернення з фронту наші захисники не повинні залишатися сам на сам зі своїми труднощами. Електроскутер дає ветерану більше самостійності, свободи пересування та можливість повернутися до активного життя. Ми продовжуватимемо цю програму, адже підтримка тих, хто захищав Україну, — наш обов’язок», — зазначив Валерій Дубіль.

Зокрема, під час 430-ї місії на Запорізький напрямок, електроскутери отримали військовослужбовці Павло Чиж та Володимир Бобришев.



Павло Чиж служить у роті Ісуса Христа батальйону «Братство» спецпідрозділу ГУР МО України. На Запорізькому напрямку під час виїзду з позицій мотоцикл, на якому він пересувався разом із побратимом, наїхав на міну. Павло дістав тяжке осколкове поранення, внаслідок якого йому ампутували нижню частину правої ноги. Після лікування захисник повернувся до свого підрозділу та продовжив службу.

«Повернувся і служу далі у своєму підрозділі — на славу Богу», — говорить Павло Чиж.



Володимир Бобришев — ветеран Національної гвардії України. Він служив у 15-й бригаді оперативного призначення НГУ імені Героя України лейтенанта Богдана Завади та брав участь у захисті України на території Запорізької й Донецької областей. Після тяжкого поранення Володимир проходив тривале лікування. Через серйозні ускладнення лікарям довелося ампутувати йому обидві ноги.



Передані електроскутери допоможуть військовим бути мобільнішими у повсякденному житті, зберігати самостійність та швидше повертатися до активності.



«Братерство для нас — це відповідальність за своїх. Побратими мають відчувати нашу підтримку і на фронті, і після поранення», — наголосив «Доля», командир тактичної групи «Реванш» ГУР.



Програма «Скутери для Героїв» триватиме, щоб якомога більше ветеранів із тяжкими пораненнями отримали необхідні засоби мобільності та підтримку після повернення з фронту.