Вперше на аукціоні: Картину Клода Моне, яка ніколи не експонувалася, буде виставлена на продажу

Картина Клода Моне «Іриси», яка досі ніколи не експонувалася, у жовтні вперше буде виставлена на аукціон у Парижі, сума її продажу може стати рекордною для Франції. Про це повідомляє Bloomberg.

Аукціонний дім Sotheby's виставить полотно на торги 22 жовтня разом з іншими картинами з приватної колекції родини Шлюмберже, такими як «Ферма» Поля Сезанна та «Rêve d’Orient» Гюстава Моро.

Картина «Іриси» вважається одним із шедеврів пізнього періоду творчості Моне. Художник написав її у 1924–1925 роках у своєму будинку в Живерні поблизу Парижа, де він також створив знамениту серію «Водяні лілії».

«Картини Моне цього періоду є одними з найбільш затребуваних», — зазначив співкерівник відділу сучасного мистецтва французького відділення Sotheby’s Томас Бомпар, який керуватиме аукціоном.

За його словами, власниця картини Жанна Шлюмберже відмовлялася надавати «Іриси» для виставок і зберігала картину у приватній резиденції на лівому березі Сени в Парижі. Завдяки цьому, за його словами, твір зберігся у «дивовижному» стані. На полотні немає лаку, і картина ніколи не реставрувалася, що є рідкісним для твору такого рівня.

За оцінкою аукціонного дому, картина може бути продана за суму від 22 мільйонів до 30 мільйонів євро, що є рекордною для Франції.

Досі найдорожча картина Моне із серії «Іриси» була продана на аукціоні Christie’s у Лондоні в 2015 році за 10,8 млн фунтів стерлінгів, або близько 17 мільйонів доларів на той час.

Рекордна ціна за картину Моне становить 110,7 млн дол. - саме за таку суму продали його роботу «Стіжки сіна» на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку в 2019 році.

Цього року відзначається 100-річчя від дня смерті Моне, і до цієї дати в мистецьких закладах проходять спеціальні виставки, зокрема в Музеї Оранжері в Парижі, де експонуються знамениті «Водяні лілії» художника.