Росія втрачає армію шаленими темпами: 240 тисяч військових за 7 місяців

Російська армія зазнає значних втрат у війні проти України, а система набору контрактників уже не здатна повною мірою компенсувати їх. За даними української розвідки, у січні–липні 2026 року загальні втрати російських військ в особовому складі становили близько 240 тисяч осіб.

Із них щонайменше 140 тисяч — безповоротні втрати, тобто загиблі військовослужбовці та ті, хто через отримані поранення або інші причини вже не зможе повернутися до бойових дій.

Водночас Москва дедалі гостріше стикається з проблемою поповнення особового складу. За перші сім місяців 2026 року до російських військ за контрактом вдалося залучити менш як 232 тисячі людей. Таким чином, кількість нових контрактників уже не покриває масштаб втрат російської армії. Саме це, за оцінками української розвідки, змушує Кремль розглядати додаткові способи поповнення війська. Одним із таких варіантів може стати нова хвиля мобілізації, підготовку до якої Росія вже розглядає на 2026–2027 роки.

Станом на 27 серпня 2026 року загальні втрати російської армії у війні проти України оцінювалися приблизно у 1,48 мільйона військових.

Якщо тенденція зі зростанням втрат і скороченням можливостей набору контрактників збережеться, Росії доведеться шукати додаткові джерела поповнення армії. Одним із головних сценаріїв, який наразі розглядає Москва, є нова мобілізаційна кампанія.

Як повідомляло раніше ForUa, РФ опрацьовує плани з проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026-2027 роках, розраховуючи набрати 300 тисяч осіб поточного року і 300 тисяч осіб наступного.