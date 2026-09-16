Залужний розповів, чому Україна потребує нової воєнної доктрини

Російсько-українська війна вже увійшла в історію як перший великий збройний конфлікт у Європі після Другої світової війни. Посол України у Великій Британії Валерій Залужний проводить паралелі між нинішньою війною та передумовами Другої світової, наголошуючи на наслідках потурання агресору з боку держав, яких насильство безпосередньо ще не торкнулося.

На думку Залужного, тоді небажання зупинити агресора зрештою призвело до катастрофи глобального масштабу. За його оцінкою, подібна логіка проявилася і в нинішній війні.

«Це війна, яка могла закінчитися зі значно меншими втратами, але все ті ж, хто боявся, що звір не вгамує свої апетити і нападе ще й на них, просто зробили вигляд, що це не їхні червоні лінії. Бо головне – уникнути ядерної війни», – зазначає дипломат.

Окремо Залужний аналізує вплив науково-технічного прогресу на характер сучасної війни. За його словами, технології нині не наближають завершення бойових дій, а навпаки можуть сприяти їх продовженню, водночас перетворюючись для одних на інструмент заробітку, а для інших – на спосіб уникнути особистої відповідальності.

Він зазначає, що стрімкий розвиток безпілотників, роботизованих систем та штучного інтелекту поступово змінює характер бойових дій. Водночас, на його думку, базові закономірності військової науки залишаються незмінними.

Залужний також нагадав про власні заяви восени 2023 року щодо технологічної трансформації війни. Тоді вони зазнали критики як в Україні, так і з боку представників традиційних армій світу. Нині, за його словами, ті самі опоненти визнають технологічний напрям єдино правильним.

На думку дипломата, спроби утримувати території радянськими методами, використовуючи при цьому новітні види озброєння, призвели до проблем із мобілізацією.

«Мобілізація давала лише один шанс, скористатися яким ставало все менше охочих. Бо війну машин з величезною радянською країною, де людей фактично перетворюють на машини й кидають воювати проти справжніх машин, ми не в змозі перенести», – пише Залужний.

Вихід із цієї ситуації він вбачає у формуванні нової воєнної доктрини, яка враховуватиме сучасні способи застосування зброї. Лише після цього, на його думку, мають відбуватися структурні зміни у Збройних силах.

Залужний також закликає уряди та військові альянси об’єднуватися навколо технологічних рішень, які мають забезпечити їхню безпеку в майбутньому.

«Україна та Росія перетворилися на полігони в реальному часі. Тому аналіз і розуміння цієї нової логіки війни має допомогти не лише формувати нові доктрини, тактики і стратегії, а й, передовсім, дати бачення того, як можна зберігати мир і спокій людей, поки за це платимо своєю кров’ю ми, українці», – підсумував посол.