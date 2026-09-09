У Львові військовий ТЦК побив жінку

8 вересня близько 17:00 на вулиці Дунайській стався конфлікт між військовими групи оповіщення та жінкою.

На відео, яке поширювали у соцмережах, було зафільмовано, як чоловік у військовій формі хапає, трусить та силою саджає жінку на клумбу біля будинку. Працівник поліції, який стояв поруч, намагався зупинити військового, зокрема, він торкаючись його плеча, сказав "Не трогай жінку".

Львівський обласний ТЦК повідомив, що громадянка перешкоджала заходам оповіщення та розпилила на військових газовий балончик.

"Під час проведення заходів оповіщення військовозобов'язаний громадянин, побачивши представників поліції та військовослужбовців одного з Львівських РТЦК та СП, відмовився пред'явити військово-облікові документи і почав тікати. Надалі він забіг до під'їзду житлового будинку. Уже після цього на місці виникла конфліктна ситуація, під час якої жінка, яка перебувала поруч, почала перешкоджати законним діям групи оповіщення, блокувала вхід до під'їзду та застосувала щодо військовослужбовців сльозогінний газ", – заявили в ОТЦК.

Публікацію окремого фрагмента відео в ОТЦК назвали маніпуляцією, адже на ньому зафільмовано не весь конфлікт, а лише реакцію військовослужбовця на агресивні дії щодо себе.

"За фактом можливих неправомірних дій (або бездіяльності) поліцейського, який входив до складу групи оповіщення, призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні заходи реагування", – повідомили у поліції Львівської області.

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