США хочуть підписати з РФ економічні угоди без припинення війни в Україні

У Білому домі розглядають можливість підписання з Росією певних бізнес-угод ще до того, як РФ припинить війну проти України.

Угоди ще до завершення війни вважають можливими, оскільки вони б показали, що США серйозно говорять про перезавантаження відносин з Росією, повідомляє The New York Times.

Минулого року Трамп казав, що економічна співпраця з Росією може поновитися лише після того, як російсько-українська війна завершиться. Перед зустріччю з Путіним на Алясці він заявив, що Росія хотіла би економічної співпраці, але її не буде, доки війну не врегульовано.

Перемовники Трампа шукають нові способи заохотити Москву припиняти війну – тому що стало зрозуміло, що Україна не збирається здавати без бою неокуповану частину Донеччини.

Адміністрація хоче створити більше стимулів для російської еліти підштовхувати керівництво до миру. Вважають, що певні цікаві для РФ економічні угоди зі США могли б допомогти переконати антиамериканських "яструбів" довкола Путіна, що Трамп справді хоче будувати нові відносини з Росією.

Про які конкретні угоди йдеться, наразі невідомо. Після поїздки спецпосланців Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви зовнішньополітичний радник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що вони в обговореннях торкнулися економічних питань та потенційних взаємно вигідних російсько-американських проєктів.

Фото: Білий дім.