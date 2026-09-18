СБУ нейтралізувала на Донеччині ще одну російську агентурну мережу

За результатами спецоперації викрито трьох агентів фсб, які «зливали» рашистам координати Сил оборони на Краматорському напрямку, повідомляє СБУ.

Фігуранти діяли окремо один від одного, але мали єдиного куратора від військової контррозвідки фсб – бойовика збройних угруповань рф, який воює на східному фронті.



До складу ворожого осередку входила продавчиня, яка працювала на ринку у Краматорську, її знайома, що виїхала до росії і почала працювати на фсб, а також місцевий різноробочий.



Для залучення продавчині до співпраці фсб задіяла її знайому, яка перебувала на території країни-агресора. Після вербування фігурантка завуальовано випитувала розвідінформацію у покупців, зокрема у військових. Також вона «цікавилась» розташуванням оборонних споруд та вогневих позицій української артилерії.



Що стосується іншого учасника агентурної групи, то ним виявився різноробочий із передмістя районного центру. До уваги рашистів він потрапив, коли публікував антиукраїнські коментарі в «Однокласниках».



Задокументовано, як зловмисник відстежував для фсб локації укріпрайонів та інших місць зосередження особового складу Сил оборони.



Для маскування фігурант виходив з дому лише на короткий період часу та використовував свої знання місцевості для прокладання прихованих маршрутів розвідвилазок.



Співробітники СБУ завчасно убезпечили розташування українських військ і затримали обох агентів за місцями проживання. Під час обшуків у них вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами підривної діяльності.



Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.



Слідчі дії щодо третьої учасниці агентурної мережі, яка переховується на території рф, тривають. Наразі їй готується повідомлення про підозру в порядку спеціального досудового розслідування.

Фото: СБУ.