В Україні 19 вересня подекуди короткочасні дощі, вдень до +26°

У суботу, 19 вересня, в Україні мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, температура вдень 21-26°, у західних та північних областях 18-23°. З понеділка температура в Україні, крім південних та східних областей, знизиться на 4-6°. Про це повідомляє у Фейсбуці Український гідрометцентр.

«У північних, вночі і в більшості західних, Вінницькій, вдень і в більшості центральних областей місцями короткочасний дощ; на решті території без опадів. У західних областях вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с», – йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, температура в ніч на суботу становитиме 10-15°, на крайньому заході та сході країни 6-11°; вдень 21-26°, у західних та північних областях 18-23°.

У столичному регіоні 19 вересня очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 18-23°; у Києві вночі 13-15°, вдень 21-23°.

За інформацією Укргідрометцентру, в неділю, 20 вересня, в Україні буде без опадів; температура вночі 9-16°, вдень 18-25°, у південній частині – до 28°.

У понеділок, 21 вересня, у більшості областей помірні, в північних та центральних областях місцями значні дощі; в Україні, крім півдня та сходу, – зниження температури на 4-6°.