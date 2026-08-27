РФ планує мобілізувати 600 тисяч окупантів

РФ опрацьовує плани з проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026-2027 роках, розраховуючи набрати 300 тисяч осіб поточного року і 300 тисяч осіб наступного.

"Проведення додаткової хвилі мобілізації російське політичне керівництво розглядає як реагування на втрату державою-агресоркою ініціативи у війні, постійне зростання рівня втрат особового складу на фронті та відчутне уповільнення темпів рекрутингу контрактників у регіонах. Про це свідчать дані українських розвідок. Втрати Росії в особовому складі за січень – липень 2026 року становили близько 240 тисяч осіб, із них щонайменше 140 тисяч – безповоротні. Водночас до російського окупаційного контингенту за контрактом за цей час залучили менше, а саме – 232 тисячі осіб", – йдеться в спільному повідомленні ГУР та СЗР.

Держава-агресор передусім планує доукомплектовувати з’єднання і військові частини, що воюють проти українців, а також підрозділи російських військ, які зараз формуються.

Вже запроваджено систему вручення електронних мобілізаційних приписів, розробляється розширення заходів примусу: заборона виїзду за межі РФ, отримання позик, купівлі / продажу нерухомості, анулювання водійського посвідчення, блокування коштів на банківських рахунках тощо. На підприємствах розширюється комплектування відділів із мобілізаційної роботи та військового обліку. Станом на кінець липня 2026 року на електронних платформах із працевлаштування вже зафіксовано розміщення понад 2,5 тис. нових вакансій для комплектування зазначених мобілізаційних підрозділів підприємств.

Найбільш імовірно, рішення щодо мобілізації російський очільник ухвалить після проведення "виборів" до Держдуми РФ, які заплановано на 18-20 вересня цього року.

За даними ГУР та СЗР, готується додаткова хвиля мобілізації та залучення кримінальних елементів на контракти, створюються механізми додаткового рекрутингу осіб, що відбувають покарання в системі російських тюрем і таборів, розробляються додаткові заходи примусу. До категорій засуджених, яких залучатимуть на військову службу в окупаційному контингенті, додали осіб із незнятою чи непогашеною судимістю за 11 статтями Кримінального кодексу РФ, серед них – за контрабанду отруйних, радіоактивних та вибухових речовин, зброї, наркотичних речовин тощо; бандитизм та організацію або участь у злочинному угрупованні (банді); організацію незаконної міграції; порушення вимог безпеки об’єктів паливно-енергетичного комплексу та незаконне поводження, викрадення або вимагання ядерних матеріалів або радіоактивних речовин.

Російське керівництво погодило й поширення процесів мобілізації та контрактування на окремі кількісно значущі категорії жінок, які відбувають покарання в тюрмах і таборах. Також триває підготовка визначення рознарядки для правоохоронних органів на направлення працівників для служби за мобілізацією.

Не виключено проведення підготовки частини мобілізованих на полігонах Білорусі.

Російське керівництво готує комплекс заходів силового реагування на можливі негативні соціальні та економічні наслідки переведення міст і регіонів на більш жорсткий воєнний режим, а також планує посилити персональну відповідальність регіональних влад і розширити повноваження правоохоронних органів. Мобілізацію планується проводити в умовах зростання незадоволення війною в самій РФ.

У внутрішніх російських документах необхідність додаткової хвилі мобілізації обґрунтовується значним зростанням у регіонах незадоволення війною (показники незадоволення доходять до 69%) та, відповідно, скороченням охочих добровільно укласти контракт. Проблеми з контрактуванням найбільше проявляються в Орловському та Володимирському регіонах, а також у Дагестані. В Курганському регіоні з початку цього року місячні плани виконуються на 57-69%. У Волгоградському регіоні порівняно з 2025 роком кількість потенційних контрактників скоротилася на 40%. Фіксується тенденція до подальшого зниження показників і в багатьох інших російських регіонах. Порівняно з 2025 роком у частині регіонів на 30-40% скоротилася кількість боржників, спецконтингенту з-поміж засуджених і кримінальних елементів, мігрантів та інших категорій, які тривалий час були основною базою контрактування для служби в російській армії та участі у війні. Провалилась кампанія рекрутингу студентів, до якої була залучена абсолютна більшість російських вишів.

Фото: 9111.ru.