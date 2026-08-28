Від Зеленського вимагають пресконференції з незалежними журналістами

На сайті президента України оприлюднили петицію із закликом провести відкриту пресконференцію Володимира Зеленського за участю незалежних журналістів. Авторка звернення пропонує запросити представників українських та міжнародних медіа й дозволити їм ставити запитання без попереднього узгодження.

Петиція №22/269406-еп під назвою «Про проведення відкритої пресконференції Президента України з незалежними журналістами та суспільством» була опублікована 27 серпня 2026 року. Авторкою вказана Анна Репіна.

У зверненні наголошується, що після завершення протестів суспільний запит на відповіді та відкритий діалог із владою нікуди не зник. «Завершення протестів не означає, що питання, які змусили людей вийти на вулиці, зникли», — йдеться у петиції.

Авторка вважає, що одним із способів продемонструвати готовність влади до реального діалогу могла б стати окрема пресконференція президента з незалежними та критично налаштованими журналістами. Серед медіа, представників яких пропонують запросити, — «Дзеркало Тижня», «Українська правда», Bihus.Info, «Слідство.Інфо», «Радіо Свобода», hromadske, The Kyiv Independent, «Суспільне», NV, BBC Україна та Liga.net.

При цьому авторка петиції наполягає, що журналісти мають отримати можливість ставити гострі та незручні запитання щодо внутрішньої політики, рішень влади та вимог, які звучали під час протестів. «Ми просимо не імітації діалогу, а реальної можливості бути почутими», — зазначено у зверненні.

Володимир Зеленський востаннє проводив велику пресконференцію у лютому 2025 року. Після цього спілкування президента з журналістами відбувалося переважно під час закордонних поїздок, візитів іноземних делегацій до Києва або в інших вибіркових форматах.

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